Уроженец Хачмаза покорил мир классической музыки

Испанские СМИ отмечают, что парень из Азербайджана своей игрой на скрипке буквально покорил мир классической музыки. В настоящее время он состоит в баскском оркестре Euskadiko Orkestra, а до этого выступал в Симфоническом оркестре Фрейшенет и камерном оркестре Sony. В дополнение ко всему, он был частью Трио Фонда Маху Сан-Мигель под руководством профессора Марты Гуляс, Группы Амадеус и квартета Оскара Эспла де Асиса под руководством профессора Хейме Мюллера.

В мире классической музыки появилась новая восходящая звезда. 26-летний уроженец Хачмаза Кямран Омарлы получил звание самого выдающегося студента одной из престижных музыкальных школ Европы – мадридской школы Королевы Софии.

«В нашем доме музыка была частью семьи. Я рос в окружении музыки. Первый музыкальный инструмент у меня появился в семь лет. До сих пор не знаю, это я выбрал скрипку или же скрипка выбрала меня?», – рассказывает журналистам Кямран Омарлы.

Кямран отмечает, что первым его талант разглядел преподаватель Бакинской консерватории Ильхам Агаев, который сопровождал его в различных международных гастролях. В 2010 году судьба свела начинающего музыканта с корифеем Максимом Венгеровым, который и познакомил его с профессором скрипичной кафедры Telefónica школы Королевы Софии Захаром Броном.

Именно Захар Брон уговорил Кямрана подать заявку на поступление в эту музыкальную школу.

«Для меня он учитель гениев. Я узнал, что в музыке важны личные отношения. Нужно понимать людей, знать, как они видят мир», – утверждает Кямран.