США разместят в Европе 480 ядерных авиабомб

США до 2025 года планируют произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, передает Интерфакс со ссылкой на данные Федерации американских ученых. Такой объем вооружений превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 представляют собой модификацию предыдущих версий боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

По различным оценкам, на сегодняшний день на европейском театре военных действий у США есть около 100-150 ядерных авиабомб для применения тактической авиацией.

Таким образом, США собираются втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.