Цепная авария в Баку: столкнулись 4 автомобиля
В Сабаильском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, передает APA.
Согласно информации, из-за резкого торможения автомобиля марки Opel произошла цепная авария: столкнулись 4 двигавшихся друг за другом транспортных средства, в том числе BMW, Hyundai и Mercedes.
В результате столкновения четырех автомобилей пострадал пассажир, находившийся в Hyundai. Ему была оказана медицинская помощь на месте. По данному факту ведется расследование.