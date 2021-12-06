Представители народности рохинджа требуют у Facebook $200 млн

Представители народности рохинджа в Великобритании и США подали коллективный иск против социальной сети Facebook, обвиняя ее в разжигании ненависти в ходе конфликта в Мьянме. Согласно данным The Guardian, сумма иска, поданного в суд Северного округа штата Калифорния, составляет 200 миллионов долларов.

Представители рохинджа обвиняют Facebook в том, что соцсеть способствовала гонениям на народность в Мьянме, так как сообщения, разжигавшие ненависть к представителям мусульманского меньшинства, не удалялись, а, наоборот, показывались пользователям в приоритетном порядке из-за их популярности. В исковом заявлении утверждается, что особенности работы алгоритмов Facebook привели к усилению негативного отношения к рохинджа в Мьянме. Представители истцов заявляют, что Facebook не нанимала местных модераторов, которые разбирались бы в ситуации, и не удаляла группы и страницы пользователей, где звучали призывы к расправе над рохинджа.

В компании Meta, владеющей Facebook, пока что не комментировали иск. Ранее эксперты ООН озвучивали мнения о том, что Facebook могла сыграть роль в ухудшении ситуации в Мьянме в 2017 году.