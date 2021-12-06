В 2022 году Госнефтяной Фонд потратит на 2.2 млрд манатов больше заработанного

В 2022 году в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) поступит 10,59 млрд манатов доходов. Расходы Фонда составят 12,79 млрд.

Как сообщает «Туран», об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Согласно документу, это превышает прогнозы на 2021 год соответственно на 32,4% и 4,4%.

Таким образом, в следующем году в бюджете ГНФАР возникнет тот же дефицит, что и в прогнозе за 2021 год – 2,2 миллиарда манатов.

В отзыве особо указывается, что «негативное влияние на рост доходов окажет сокращение на 1,5 миллиона баррелей объема добычи нефти на месторождении Азери – Чыраг – Гюнешли, который является основным источником дохода фонда».