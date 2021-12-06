Псаки: Путин и Байден обсудят Украину и...

Президент США Джо Байден в ходе предстоящего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным помимо Украины, намерен затронуть вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По словам Псаки, предстоящая беседа - это возможность подчеркнуть обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы", - отметила она.