Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 00:56

Еще недавно мир с улыбкой наблюдал, как тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Индии Нарендра Моди плескались в море и смеялись. Теперь, когда Нетаньяху ушел, Индия, безусловно, будет стремиться развивать свои отношения с Нафтали Беннетом. Еще совсем недавно индийско-израильские отношения фокусировались на оружейных сделках. Прогресс здесь впечатлял – с 2015 по 2020 годы еврейское государство стало третьим по величине поставщиком оружия для индийской армии, осваивая без малого 43 процента оружейного импорта еврейского государства.

Но времена меняются – и кардинально изменились связи Индии с ее ближневосточными партнерами. Торговля нефтью и энергоносителями, размер индийской диаспоры в ближневосточных государствах и их денежные переводы на родину – теперь для Нью-Дели не самое важное. Наступила новая эпоха – индусы намерены бросить вызов китайским планам в этом регионе. И бурный роман с Израилем, как считают индийские элиты, должен этому способствовать. Именно этот роман, как написал Шанин Чодри – руководитель и основатель Chishti Group в Jerusalem Post, должен показать миру, что, работая вместе, две страны могут творить чудеса. И не только в двустороннем сотрудничестве, но и в трехстороннем и многостороннем партнерстве в регионе Ближнего Востока и за его пределами. Разумеется – с опорой на еврейское государство. За короткое с точки зрения истории время, а дипломатические отношения Индии и Израиля были установлены только в 1992 году, между двумя странами сложилось прочное военное и технологическое партнерство. Пришло время для большего, считают в Нью-Дели, для идеологического союза, который будет способствовать реализации амбиций обеих сторон. В первую очередь – индийских. Нарендра Моди не скрывает, что Индия вполне может стать житницей Ближнего Востока, и Израиль находится в центре этой амбициозной цели. Уже сегодня действует 29 индо-израильских центров передового опыта, где индийские фермеры обучаются передовому израильскому опыту повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их адаптации к специфичному индийскому климату. Не счесть подписанных между двумя государствами других соглашений о сотрудничестве в сферах высоких технологий и совместных производств. Индия получила от Израиля многое, но считает, что может получить еще больше.

Силовики Нью-Дели как двигатель индо-израильского партнерства Когда в 1968 году создавалась внешняя разведка Индии, RAW, ее первый директор Рамешвар Нат Као получил личные инструкции от премьер-министра Индиры Ганди – установить связи с израильским МОССАДом. И всемерно использовать его опыт для борьбы с исламистскими элементами в Пакистане и по всей Южной Азии. С тех пор так и пошло – индийские силовики стали главными инициаторами тесного партнерства между Индией и Израилем. Именно лидер военизированной индуистской националистической организации «Раштрия Сваямсевак Сангх» (RSS) Бхаурао Деорас убедил премьер-министра Нарасимха Рао установить официальные дипломатические отношения с Израилем в 1992 году.

В 1999 году, когда администрация Билла Клинтона ввела против Нью-Дели санкции за ядерные испытания, индийские военные обратились за помощью в Израиль – и получили там поддержку, а также новые контракты на поставки оружия и модернизацию военной техники. С тех пор эти связи шли только по нарастающей. Командный состав индийских полицейских сил, несущих службу в Кашмире, проходит подготовку в Академии национальной полиции Израиля. Проекты «умных ограждений» вдоль границы с Пакистаном – израильского происхождения. Про оружейный импорт Израиля сказано выше. Заветы Махатмы Ганди: «Палестина принадлежит арабам в том же смысле, в каком Англия принадлежит англичанам или Франция – французам», – у индийского истеблишмента теперь не в моде. Теперь чаще вспоминают Винаяка Саваркара (1883-1966), которого считают разработчиком идеологии хиндутвы, индийского национализма. Который еще в 1920-х годах писал: «Если мечты сионистов когда-либо осуществятся – если Палестина станет еврейским государством – это нас порадует почти так же, как и наших еврейских друзей».

Все это объясняется только одним – Индия рвется к противостоянию с Китаем, и рассчитывает, что партнерство с Израилем позволит ей делать это более эффективно, а «соглашения Авраама» – открывают для Нью-Дели новые возможности в ближневосточном регионе. Новый транспортный коридор: из Мумбаи в Бейт-Шеан за десять дней Проект международного транзитного коридора «Север-Юг», из Индии через Иран, а затем и в Европу, скончался незаметно, без особого траура и памятных речей. Единственное, что от него осталось – это суммы, которые были потрачены на международные тусовки по данному поводу, выплаты командировочных дипломатам, горячо этот проект отстаивавших и гонорары для СМИ, печатавших хвалебные оды проекту. В Нью-Дели переживать по этому поводу не стали, поскольку в результате «соглашений Авраама» тут же родился новый проект, альтернативный китайскому «Пояс и Путь»: до ОАЭ, а затем, по железной дороге через Саудовскую Аравию и Иорданию, до израильского пограничного перехода в Бейт-Шеане. Затем – порт в Хайфе и здравствуй, греческий порт Пирей, откуда индийские товары пойдут по Европе. И все это – за 10 дней, то есть на сорок процентов быстрее, чем путь по Суэцкому каналу.