Вашингтон и Киев согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно», - следует из сообщения Зеленского в Twitter.

Кроме того, украинский президент выразил благодарность Вашингтону за «поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины. «Ничего про Украину без Украины», - добавил Зеленский.

