Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:22

Цены на нефть после короткого падения стали вновь подниматься. Ни просьбы президента США Джо Байдена, ни открытие по его просьбе стратегических резервов крупнейшими потребителями не смогли сломить решимость ОПЕК+ по плановому росту добычи нефти. Хотя в действительности все это было не так просто. Картель вначале заметно вздрогнул, здесь прогнозировали, что задействованная из стратегических резервов доля нефти может привести к значительным излишкам поставок на мировой рынок. Действительно, при извлечении из резервов порядка 66 млн баррелей в течение ближайших двух месяцев, избыток нефти мог возрасти на 1,1 млн баррелей в сутки. И ряд делегатов стран ОПЕК всерьез рассматривали отмену запланированного на январь увеличения производства в случае перенасыщения рынка выпущенными запасами. В их числе были крупнейшие нефтепроизводители и ведущие участники альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия. Но другие, в том числе ОАЭ и Кувейт считали, что ничего страшного не произойдет.

Да, участники картеля пережили несколько тяжелых дней, когда на фоне внешнего давления нефтяные котировки пошли резко вниз. И это неудивительно, глобальный нефтяной рынок был ошеломлен одновременным извлечением крупных объемов нефти из стратегических резервов США, Индией, Японией… Такая синхронность действий крупных потребителей нефти, естественно, оказала воздействие на биржи, которые остро реагируют и на менее значимые факторы. Цены на нефть упали на 8% по мере приближения итогов заседания альянса, а после объявления решения ОПЕК+ европейский сорт Brent торговался в моменте по 65,5 доллара, пробив все отметки, начиная с 71 доллара до начала заседания ОПЕК+. Но уже через 10 минут цена вернулась к 68 долларам. На этот раз вздрогнул уже рынок. И сегодня нефть вновь торгуется в прежнем русле. По итогам декабрьского заседания было объявлено, что сохраняется ранее утвержденный план по восстановлению добычи нефти по 400 тыс. баррелей в сутки. С 1 декабря добыча выросла на эту величину, а с 1 января возрастет еще на 400 тыс. баррелей в сутки. А следующее плановое заседание по графику состоится уже 4 января. И если за месяц никаких ЧП не произойдет, то все пойдет по ранее утвержденному ОПЕК+ графику. А в таком случае, как ранее отмечал haqqin.az, никаких запасов потребителей не хватит для конкуренции с картелем. Ожидания рынка не оправдались. А ведь еще несколько недель назад на рынке ожидали, что ОПЕК+ изменит план и сократит увеличение добычи после решения США выбросить на рынок нефть из резервов и угрозы нового варианта COVID-19. Окрик Вашингтона всегда служил для биржевиков надежным флюгером, который на этот раз приобретал двойную силу в связи с возможностью введения новых пандемийных ограничений. Поэтому до 1 декабря – до начала министерской встречи нефть дорожала. И мало кто ожидал, что страны альянса ОПЕК+, в который не входит США, осмелится пойти наперекор этим факторам, каждый из которых в отдельности ранее мог обвалить котировки. И теперь картель по ранее утвержденному плану ежемесячно увеличивают на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу после сокращения в мае прошлого года на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть в разгар пандемии. ОПЕК+ планирует постепенно к концу сентября 2022 года снять все ограничения добычи.