Британии есть чем защитить себя от российских Су-57

Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, исходящих от российских истребителей, сообщает газета Times.

Отмечается, что новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Кроме того, Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и умные бомбы с лазерным наведением.

Как отмечают источники издания, министерство хотело запустить новую систему ПВО, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon».