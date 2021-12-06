Еще одна страна изучает вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в КНР

Власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае после того, как об этом объявили Соединенные Штаты, передает ТАСС.

По словам представителя канадского внешнеполитического ведомства Кристель Шартран, Канада продолжит обсуждать этот вопрос с партнерами и союзниками.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом о принятом решении.