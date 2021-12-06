Bloomberg: Новые санкции могут ударить по российскому рублю

США и Евросоюз изучают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источникик указывают, что в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Более того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке, отмечает РБК.

Как указывает Bloomberg, «самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты».

Накануне источники CNN предупредили, что американские власти рассматривают возможность наказать РФ новыми ограничениями в рамках сдерживания «вторжения» России на Украину. Подчеркивалось, что санкции могут затронуть «окружение» лидера РФ Владимира Путина и энергетические компании. Они также предполагают отключение РФ от системы SWIFT, уточняет издание. Пока Вашингтон еще обсуждает возможность введения ограничений с европейскими партнерами, и окончательное решение не принято.