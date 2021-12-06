Цены на нефть растут
Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,05%, составив $70,22 за баррель, сообщает RT.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,78% – до $73,65 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,05%, составив $70,22 за баррель, сообщает RT.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,78% – до $73,65 за баррель.
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