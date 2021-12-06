«Движемся к интересному миру»: Маск прогнозирует превосходство Китая над США

Экономика КНР может превысить по объему экономику США в два-три раза. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции газеты The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза. Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди», – отметил он.