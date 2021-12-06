Удар по «водным воротам» Сирии: Дамаск обвиняет Израиль

В ночь на 7 декабря ВВС Израиля нанесли удар по главному морскому порту Сирии - Латакии на западе страны. В результате бомбардировки в порту начался сильный пожар и были слышны сильные взрывы. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.

СМИ отметили, что ПВО перехватили большую часть ракет. При этом добавили, что "отдельные ракеты попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости". "В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись", – добавляет агентство SANA. О жертвах и ущербе не сообщается.

Также отмечается, что в результате пожара Латакию потрясли пять мощных взрывов. Сирийским пожарным удалось потушить пожар в порту.