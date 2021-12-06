Удар по «водным воротам» Сирии: Дамаск обвиняет Израиль
В ночь на 7 декабря ВВС Израиля нанесли удар по главному морскому порту Сирии - Латакии на западе страны. В результате бомбардировки в порту начался сильный пожар и были слышны сильные взрывы. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.
Сирийские СМИ возложили ответственность на Израиль, демонстрируя кадры крупного пожара на месте взрывов.
СМИ отметили, что ПВО перехватили большую часть ракет. При этом добавили, что "отдельные ракеты попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости". "В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись", – добавляет агентство SANA. О жертвах и ущербе не сообщается.
Также отмечается, что в результате пожара Латакию потрясли пять мощных взрывов. Сирийским пожарным удалось потушить пожар в порту.