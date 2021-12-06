Банк АВВ провел акцию по посадке деревьев в Агдаме

Перед началом проведения акции работники банка посетили Аллею шехидов в Агдаме и почтили память погибших. Посадка деревьев была проведена на участке, предназначенном для зеленой зоны в соответствии с генеральным планом по реконструкции города Агдам. После окончания акции сотрудники банка отправились на экскурсию в Агдамскую мечеть и крепость Шахбулаг.

В Агдаме Банк АВВ провел акцию по посадке деревьев. Более 150 сотрудников банка стали участниками мероприятия.

Специальное представительство президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, а также Министерство экологии и природных ресурсов оказали поддержку в проведении акции по посадке деревьев.

Банк АВВ помимо основной деятельности регулярно организовывает подобные социальные проекты, приносящие пользу. Акция по посадке деревьев в Агдаме - один из таких проектов корпоративной социальной ответственности, реализованных АВВ на наших освобожденных от оккупации территориях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.