Рустамян: Власти говорят, что нужно научиться спрашивать Азербайджан, можно ехать в Карабах или нет

«На людей везде оказывают давление, что нет карабахской проблемы, это территория Азербайджана. Вы должны научиться спрашивать Азербайджан, можно ли ехать в Карабах или нет». Об этом, как сообщают армянские СМИ, заявил журналистам член фракции «Айастан» Армен Рустамян.

Депутат отметил, что высокопоставленным чиновникам Армении запрещен въезд в Карабах: «Мы узнаем об этом из заявлений из Азербайджана. Совершенно очевидно, что переговоры в Стокгольме сорвались, когда Азербайджан заявил, что армянские депутаты также не имеют права пересекать эту границу. На людей власти везде оказывают давление, что нет карабахской проблемы, это территория Азербайджана. Вы должны научиться спрашивать Азербайджан, можно ли ехать в Карабах или нет».