Против кого направлен новый блок AUKUS
Трёхсторонний оборонный альянс AUKUS, во главе которого находятся США, Великобритания и Австралия, направлен не только против Китая, но и против планов ЕС по наращиванию своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
На фоне «китайской угрозы» AUKUS – это по сути манифестация воли США сохранить за собой доминантное положение в мировой политике. И пакт не случайно был заключен именно в сентябре 2021 года, ведь как раз тогда после вывода американских войск из Афганистана пошли разговоры о возможном закате США.
В Европе и Китае новость о создании нового альянса восприняли с недовольством, но ряд стран в Южной и Восточной Азии ее приветствовали, продолжает издание. В частности, те государства, которые видят в Поднебесной угрозу. В качестве ответного шага Пекин принял косвенные санкции на продукцию из Австралии и Японии, а также провел военные учения в Южно-Китайском море и вблизи острова Тайвань.
Эксперты оценивают AUKUS как подобие «новой морской доктрины Монро» по сдерживанию Китая и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что Австралия объявила о скандальном разрыве контракта с Францией на строительство субмарин как раз через день после того, как Брюссель огласил свою стратегию по наращиванию влияния в этом регионе. Это символический акт Австралии и США, которым все сказано. Остается ждать, смогут ли Китай и ЕС что-то противопоставить AUKUS.