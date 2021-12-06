Против кого направлен новый блок AUKUS

Трёхсторонний оборонный альянс AUKUS, во главе которого находятся США, Великобритания и Австралия, направлен не только против Китая, но и против планов ЕС по наращиванию своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

На фоне «китайской угрозы» AUKUS – это по сути манифестация воли США сохранить за собой доминантное положение в мировой политике. И пакт не случайно был заключен именно в сентябре 2021 года, ведь как раз тогда после вывода американских войск из Афганистана пошли разговоры о возможном закате США.