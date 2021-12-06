Как азербайджанским фермерам получить субсидии? Последний срок заявок - 30 декабря
В Азербайджане завершается осенний сев. Осенние культуры занимают особое место в урожайном балансе страны. Ежегодно по республике зерно высаживают на территории площадью примерно 1 миллион гектаров. В октябре-декабре около 500 тысяч фермеров осуществляют осенний посев ячменя и пшеницы, пользуясь механизмом государственной поддержки зерноводству.
Начиная с 2020 года субсидии аграрному сектору страны предоставляются через Информационную систему электронного сельского хозяйства (ИСЭСХ). С 1 сентября по 30 декабря фермеры-зерновики оформляют свое право на получение субсидий, декларируя урожай в ИСЭСХ. По данным Министерства сельского хозяйства, посевной процесс по стране уже достиг завершающей стадии, фермеры подают заявки на получение субсидий на следующий год. Срок для декларирования фермерами о посеве в ИСЭСХ уже подходит к концу.
Выдача субсидий требует довольно строгой финансовой дисциплины. Для их получения фермер должен предоставить документы в соответствии с требованиями законодательства. Координаты посевной площади и посаженный урожай должны быть указаны предельно точно. Намеренный ввод неверной информации в систему может лишить фермера права на получение субсидий.
Целью механизма мониторинга в выдаче субсидий является предотвращение незаконного присвоения государственных средств. Мониторинги осуществляются посредством проверок на местах, перекрестных проверок с информацией, интегрированной с электронной базой данных других государственных органов, и, самое главное, спутниковых проверок. В соответствии с соглашением, подписанным между Министерством сельского хозяйства и ОАО «Азеркосмос», ведется съемка посевных площадей посредством спутника, и информация, декларированная фермером в ИСЭСХ, проверяется на основе изображений. Применение современных технологий в процессе мониторинга играет одну из ключевых ролей в обеспечении прозрачности при предоставлении субсидий.
Механизм получения субсидий для фермеров в Азербайджане значительно упрощен. Фермерам больше не нужно собирать большое количество бумажных документов. Современный фермер может получить доступ к ИСЭСХ через свой мобильный телефон, планшет или настольный компьютер и загрузить необходимые документы в личный кабинет, декларировать, какую культуру посадил. Если у фермера нет для этого технических возможностей, он может оформить заявку на субсидию, обратившись в соответствующие окна обслуживания Государственного центра аграрного развития, центра ASAN Xidmət или дома KOB в районе, где он проживает. В то же время фермеры, проживающие в отдаленных от районного центра селах, могут подать заявку на получение субсидий на осенний посев ячменя и пшеницы, воспользовавшись передвижным аграрным обслуживанием Министерства сельского хозяйства.
Минсельхоз для ускорения процесса декларирования фермерами в ИСЭСХ своих посевов осуществляет деятельность по нескольким направлениям. В зерноводческих районах проводятся информационные сессии, встречи с фермерами. Им разъясняется необходимость декларирования посевов в ИСЭСХ до истечения крайнего срока для получения субсидий, создаются окна обслуживания фермеров в Государственных центрах аграрного развития, ASAN Xidmət и домах KOB, организуется передвижное обслуживание для фермеров в отдаленных от районного центра селах.
Процесс декларирования завершается ежегодно 30 декабря. Мониторинг земельных документов и деклараций о посеве, введенных фермерами в систему, осуществляется в январе. В феврале-марте начинается выплата субсидий фермерам, чьи земельные документы соответствуют законодательству и которые правильно задекларировали свой посев. Субсидии перечисляются на «Карту фермера», фермер может использовать средства на карте для работ агротехнического обслуживания, закупив удобрения, пестициды, гербициды и другие средства.
Государственная поддержка аграрного сектора достаточно комплексна, механизм предоставления субсидий прост, фермеры имеют широкие возможности для использования выделенных средств. Что требуется от фермера? Вспашка земли, посев семян, своевременная заявка на субсидию, получение субсидии от государства и трата ее для сельского хозяйства. Результат еще более содержательный: государство берет на себя часть затрат на зерновые культуры, растет из года в год самообеспеченность страны зерном, увеличивается уровень занятости в сельском хозяйстве в регионах, большая часть спроса на продовольственную пшеницу и корм для скота удовлетворяется за счет местного производства.