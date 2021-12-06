Отдел информации 10:42

В Азербайджане завершается осенний сев. Осенние культуры занимают особое место в урожайном балансе страны. Ежегодно по республике зерно высаживают на территории площадью примерно 1 миллион гектаров. В октябре-декабре около 500 тысяч фермеров осуществляют осенний посев ячменя и пшеницы, пользуясь механизмом государственной поддержки зерноводству.

Начиная с 2020 года субсидии аграрному сектору страны предоставляются через Информационную систему электронного сельского хозяйства (ИСЭСХ). С 1 сентября по 30 декабря фермеры-зерновики оформляют свое право на получение субсидий, декларируя урожай в ИСЭСХ. По данным Министерства сельского хозяйства, посевной процесс по стране уже достиг завершающей стадии, фермеры подают заявки на получение субсидий на следующий год. Срок для декларирования фермерами о посеве в ИСЭСХ уже подходит к концу. Выдача субсидий требует довольно строгой финансовой дисциплины. Для их получения фермер должен предоставить документы в соответствии с требованиями законодательства. Координаты посевной площади и посаженный урожай должны быть указаны предельно точно. Намеренный ввод неверной информации в систему может лишить фермера права на получение субсидий. Целью механизма мониторинга в выдаче субсидий является предотвращение незаконного присвоения государственных средств. Мониторинги осуществляются посредством проверок на местах, перекрестных проверок с информацией, интегрированной с электронной базой данных других государственных органов, и, самое главное, спутниковых проверок. В соответствии с соглашением, подписанным между Министерством сельского хозяйства и ОАО «Азеркосмос», ведется съемка посевных площадей посредством спутника, и информация, декларированная фермером в ИСЭСХ, проверяется на основе изображений. Применение современных технологий в процессе мониторинга играет одну из ключевых ролей в обеспечении прозрачности при предоставлении субсидий.

Механизм получения субсидий для фермеров в Азербайджане значительно упрощен. Фермерам больше не нужно собирать большое количество бумажных документов. Современный фермер может получить доступ к ИСЭСХ через свой мобильный телефон, планшет или настольный компьютер и загрузить необходимые документы в личный кабинет, декларировать, какую культуру посадил. Если у фермера нет для этого технических возможностей, он может оформить заявку на субсидию, обратившись в соответствующие окна обслуживания Государственного центра аграрного развития, центра ASAN Xidmət или дома KOB в районе, где он проживает. В то же время фермеры, проживающие в отдаленных от районного центра селах, могут подать заявку на получение субсидий на осенний посев ячменя и пшеницы, воспользовавшись передвижным аграрным обслуживанием Министерства сельского хозяйства. Минсельхоз для ускорения процесса декларирования фермерами в ИСЭСХ своих посевов осуществляет деятельность по нескольким направлениям. В зерноводческих районах проводятся информационные сессии, встречи с фермерами. Им разъясняется необходимость декларирования посевов в ИСЭСХ до истечения крайнего срока для получения субсидий, создаются окна обслуживания фермеров в Государственных центрах аграрного развития, ASAN Xidmət и домах KOB, организуется передвижное обслуживание для фермеров в отдаленных от районного центра селах.