Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:37

Палата представителей Кипра 3 декабря единогласно приняла резолюцию «Перманентная агрессия Азербайджана против армян и текущая ситуация в Нагорном Карабахе». Одновременно в резолюции содержится призыв к мировому сообществу предпринять действия по прекращению агрессии Азербайджана против Армении. Может сложиться впечатление, что на греческой части Кипра время для местных парламентариев остановилось. И они как минимум год ничего не знали о глобальных переменах, произошедших на Южном Кавказе – ни о 44-дневной Освободительной войне, ни о возвращении Азербайджану оккупированных территорий. А вот сейчас проснулись, послушали армянского посла Тиграна Мкртчяна, ужаснулись творящимся безобразиям – и тут же выступили с грозной резолюцией вслед давно уже ушедшему поезду.

Сон кипрских депутатов – их внутреннее дело и нас волновать не должен. Еще и потому, что от принятой ими резолюции крепко пахнет. Газом. Поскольку на прошлой недели власти греческой части Кипра одобрили лицензию на разработку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье на «Блоке 5» для консорциума ExxonMobil и Qatar Petroleum. Анкара уже успела выступить с резким заявлением по данному поводу. Поскольку считает, что и 5-й и 6-й блоки находятся в спорной акватории. Ответ киприотов был неожиданным – пресловутая резолюция, о которой говорилось выше. В которой, кстати, помимо прочего осуждается «участие Турции в развязанной против Нагорного Карабаха войне».

То есть, ситуация выглядит весьма пикантно: «Вы, господа, чужими углеводородами распоряжаетесь, приворовываете, откровенно-то говоря». А схваченные за руку кипрские политики начинают кричать о некоей «агрессии Азербайджана против Армении» и возмущаться действиями Турции, которая эту якобы «агрессию» поддерживает. А значит, в рамках этой логики, и углеводороды у соседа воровать можно и должно, он ведь «агрессор». Вот есть у киприотов интересная пословица: незваный гость хуже армянина. А тут этих гостей оказалось сразу двое – и армянский дипломат, подсунувший скандальную и не самую умную резолюцию, и вороватые политики, стремящиеся продать углеводороды, которые им не принадлежат. Итог очевиден – и откровенно недружественный шаг в отношении Азербайджана сделали, который без ответа не останется, и глупо выглядят, да еще и сильно пахнет газом от их заармянских страданий. А ведь Азербайджан, замечу в скобках, Северный Кипр в свое время не признал – но с кем поведешься, от того и наберешься. Отсутствие благодарности армянского истеблишмента перекинулось теперь и на кипрских политиков.