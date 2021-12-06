Мир призвали готовиться к инфляции и массовым беспорядкам из-за нефти и газа

Глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, призвал мировых лидеров продолжать инвестировать в ископаемое топливо в предстоящие годы, чтобы избежать риска возникновения роста инфляции и социальных волнений, сообщает Financial Times.

По его словам, недостаточные инвестиции в ископаемое топливо в последние годы, рискуют поставить мир перед угрозой глобальной нестабильности и погрузить его в хаос. 

Он также указал, что идея быстрого энергоперехода, которая в настоящее время стала доминирующей темой, построена на нереалистичных сценариях и глубоко ошибочных предположениях.

Ан-Насер призвал готовиться к безудержной инфляции и массовым беспорядкам в случае, если инвестиционная политика не придет в соответствие с реальностью. По его словам, для многих публичное признание роли нефти и газа в переходный период станет неприятным, однако последствия такого шага станут куда менее разрушительными.

Глава Saudi Aramco также отметил, что цены на топливо становятся «недопустимо высокими», а глобальная коалиция за чистые нулевые выбросы начала рушиться.