Мир призвали готовиться к инфляции и массовым беспорядкам из-за нефти и газа
Глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, призвал мировых лидеров продолжать инвестировать в ископаемое топливо в предстоящие годы, чтобы избежать риска возникновения роста инфляции и социальных волнений, сообщает Financial Times.
По его словам, недостаточные инвестиции в ископаемое топливо в последние годы, рискуют поставить мир перед угрозой глобальной нестабильности и погрузить его в хаос.
Он также указал, что идея быстрого энергоперехода, которая в настоящее время стала доминирующей темой, построена на нереалистичных сценариях и глубоко ошибочных предположениях.
Ан-Насер призвал готовиться к безудержной инфляции и массовым беспорядкам в случае, если инвестиционная политика не придет в соответствие с реальностью. По его словам, для многих публичное признание роли нефти и газа в переходный период станет неприятным, однако последствия такого шага станут куда менее разрушительными.
Глава Saudi Aramco также отметил, что цены на топливо становятся «недопустимо высокими», а глобальная коалиция за чистые нулевые выбросы начала рушиться.