Мир призвали готовиться к инфляции и массовым беспорядкам из-за нефти и газа

Глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, призвал мировых лидеров продолжать инвестировать в ископаемое топливо в предстоящие годы, чтобы избежать риска возникновения роста инфляции и социальных волнений, сообщает Financial Times.

По его словам, недостаточные инвестиции в ископаемое топливо в последние годы, рискуют поставить мир перед угрозой глобальной нестабильности и погрузить его в хаос.

Он также указал, что идея быстрого энергоперехода, которая в настоящее время стала доминирующей темой, построена на нереалистичных сценариях и глубоко ошибочных предположениях.