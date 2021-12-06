Майор Государственной пограничной службы Ровшан Джахангиров получил наказание за давление на сотрудника Baku.TV на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГСП.

Отмечается, что произошедший на церемонии инцидент был расследован, Ровшан Джахангиров за неуважительное поведение получил выговор.

Напомним, сотрудник Госпогранслужбы майор Ровшан Джахангиров напал на сотрудника интернет-телевидения Baku.TV Турала Мусеибова. Инцидент произошел во время прощания с погибшими при крушении вертолета офицерами Госпогранслужбы. Корреспондент Baku.TV пытался подойти к начальнику Госпогранслужбы Эльчину Гулиеву и взять комментарий по поводу трагедии с крушением вертолета. Однако майор Ровшан Джахангиров начал грубо отталкивать корреспондента, а снимавшего процесс оператора и вовсе ударил кулаком.