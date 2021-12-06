Задержаны лица, совершившие за последние месяцы серию краж из квартир, расположенных в жилых массивах Савалан и Каменный карьер поселка Маштага Сабунчинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе проведенной сотрудниками полиции операции были задержаны подозреваемые в совершении серии краж Тунджай Гасанов, Шакир Вахаблы и Гурбан Мамедов.

Было установлено, что они в разное время похитили деньги и золотые украшения из 8 домов на указанных территориях. Задержанные признались в совершенных ими кражах.

Расследование продолжается.