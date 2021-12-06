Так, 56-летний житель Славянска попросил двух знакомых, братьев, разобраться с бывшим рабочим, который должен ему 300 грн. Тем не менее, мужчины, граждане Армении, за решение вопроса потребовали у заказчика деньги. За несогласие оплачивать они дважды вывозили его на автомобиле в лесополосу, где угрожали ему физической расправой.

В Донецкой области Украины двух граждан Армении взяли под стражу за вымогательство и угрозы убийством, сообщают украинские СМИ.

«Опасаясь за свою жизнь, потерпевший неоднократно снимал наличные с банковской карты и отдавал вымогателям. При получении от потерпевшего очередной суммы денежных средств злоумышленники были задержаны. Всего они получили от мужчины 65 000 грн», – сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сначала суд назначил задержанным меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуроры подали апелляционную жалобу и мера пресечения была изменена на содержание под стражей без альтернативы внесению залога. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.