Катарский эмир встретил Эрдогана в Дохе
В столице Катара Дохе состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главу турецкого государства у дверей своей резиденции встретил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани.
Как сообщает Anadolu, начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.
Далее в узком составе начались переговоры, по завершении которых планируется проведение обсуждений в расширенном формате.
Ожидается, что в ходе встречи будут рассмотрены состояние и перспективы двусторонних связей, а также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам. После чего запланировано подписание ряда документов.