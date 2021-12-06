Ереван нанес еще один предательский удар по Минску и Москве: Любакову не выдали Лукашенко главное на этот час

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По поступившим из дипломатических источников в редакцию haqqin.az данным, в последнее время существенно активизировалась деятельность посольства США в Армении по линии взаимодействия с гражданским обществом. Американская дипмиссия, пользуясь карт-бланшем, предоставленным правительством Пашиняна на проведение любого рода мероприятий под вывеской организации цветных революций на постсоветском пространстве, организовало приезд в Ереван активиста, объявленного в международный розыск.

Посольство США в Ереване пригласило саму Любакову

Посольство США пригласило в Ереван известную белорусскую оппозиционную журналистку Анну Любакову. Не вызывает сомнения, что американцам было известно об объявлении журналиста в розыск со стороны Беларуси – союзника Армении по ОДКБ.

По данным haqqin.az, 3 декабря по прибытии в Ереван объявленная в розыск Любакова была задержана армянскими правоохранительными органами. Примечательно, что сразу после задержания гражданки Республики Беларусь за нее вступился Государственный департамент США. Американцы потребовали от властей Армении отпустить журналистку и дать согласие на ее участие в запланированном мероприятии. В результате переговоров в краткие сроки было принято компромиссное решение, по которому Любакова была освобождена, но покинула территорию Армении.

Армянским властям было известно, что журналистка оппозиционно настроена к официальному Минску, а также ведет антироссийскую пропаганду. Вследствие действий таких активистов, как Любакова, некоторое время назад внутриполитическая ситуация в Беларуси носила напряженный характер.

Ба!... Знакомые лица. Сама Любакова

Учитывая вышеуказанные факторы, Армения была обязана выдать разыскиваемое лицо своему союзнику по ОДКБ. Однако, поддавшись влиянию США, власти Армении решили факт задержания скрыть, и тем самым поступиться интересами Минска и Москвы.

В этой связи напрашивается вопрос: как Армения, не выполняя свои двусторонние и многосторонние обязательства, может требовать от союзников их активного участия в обеспечении собственной национальной безопасности? Все вопросы к офису Пашиняна, аффилированному с посольством США…