По поступившим из дипломатических источников в редакцию haqqin.az данным, в последнее время существенно активизировалась деятельность посольства США в Армении по линии взаимодействия с гражданским обществом. Американская дипмиссия, пользуясь карт-бланшем, предоставленным правительством Пашиняна на проведение любого рода мероприятий под вывеской организации цветных революций на постсоветском пространстве, организовало приезд в Ереван активиста, объявленного в международный розыск.

Посольство США пригласило в Ереван известную белорусскую оппозиционную журналистку Анну Любакову. Не вызывает сомнения, что американцам было известно об объявлении журналиста в розыск со стороны Беларуси – союзника Армении по ОДКБ.

По данным haqqin.az, 3 декабря по прибытии в Ереван объявленная в розыск Любакова была задержана армянскими правоохранительными органами. Примечательно, что сразу после задержания гражданки Республики Беларусь за нее вступился Государственный департамент США. Американцы потребовали от властей Армении отпустить журналистку и дать согласие на ее участие в запланированном мероприятии. В результате переговоров в краткие сроки было принято компромиссное решение, по которому Любакова была освобождена, но покинула территорию Армении.

Армянским властям было известно, что журналистка оппозиционно настроена к официальному Минску, а также ведет антироссийскую пропаганду. Вследствие действий таких активистов, как Любакова, некоторое время назад внутриполитическая ситуация в Беларуси носила напряженный характер.