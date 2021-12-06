Ереван нанес еще один предательский удар по Минску и Москве: Любакову не выдали Лукашенко главное на этот час
По поступившим из дипломатических источников в редакцию haqqin.az данным, в последнее время существенно активизировалась деятельность посольства США в Армении по линии взаимодействия с гражданским обществом. Американская дипмиссия, пользуясь карт-бланшем, предоставленным правительством Пашиняна на проведение любого рода мероприятий под вывеской организации цветных революций на постсоветском пространстве, организовало приезд в Ереван активиста, объявленного в международный розыск.
Посольство США пригласило в Ереван известную белорусскую оппозиционную журналистку Анну Любакову. Не вызывает сомнения, что американцам было известно об объявлении журналиста в розыск со стороны Беларуси – союзника Армении по ОДКБ.
По данным haqqin.az, 3 декабря по прибытии в Ереван объявленная в розыск Любакова была задержана армянскими правоохранительными органами. Примечательно, что сразу после задержания гражданки Республики Беларусь за нее вступился Государственный департамент США. Американцы потребовали от властей Армении отпустить журналистку и дать согласие на ее участие в запланированном мероприятии. В результате переговоров в краткие сроки было принято компромиссное решение, по которому Любакова была освобождена, но покинула территорию Армении.
Армянским властям было известно, что журналистка оппозиционно настроена к официальному Минску, а также ведет антироссийскую пропаганду. Вследствие действий таких активистов, как Любакова, некоторое время назад внутриполитическая ситуация в Беларуси носила напряженный характер.
Учитывая вышеуказанные факторы, Армения была обязана выдать разыскиваемое лицо своему союзнику по ОДКБ. Однако, поддавшись влиянию США, власти Армении решили факт задержания скрыть, и тем самым поступиться интересами Минска и Москвы.
В этой связи напрашивается вопрос: как Армения, не выполняя свои двусторонние и многосторонние обязательства, может требовать от союзников их активного участия в обеспечении собственной национальной безопасности? Все вопросы к офису Пашиняна, аффилированному с посольством США…