Американскую военную колонну атаковали в Сирии

Колонна военных автомашин сил США подверглась нападению в провинции Хасеке, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA.

Атака произошла в районе Эль-Ярубия, прилегающей к границе с Ираком. Отмечается, что автомобили американских сил были атакованы с использованием двух взрывных устройств. Транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.

О возможных пострадавших в результате нападения в Хасеке сведений не приводится.

Двумя днями ранее военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась нападению. Несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.