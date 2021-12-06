Российский ученый: Можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Одновременно заразиться несколькими штаммами коронавируса возможно, но один из них начнет побеждать. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает gazeta.ru.

"Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разная. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать", - отметил он.

Специалист добавил, что при появлении новых штаммов части вируса остаются идентичными, поэтому вакцинация все равно продолжает защищать от инфекции.

По словам эксперта, все те меры, которые работали для предыдущих штаммов коронавируса, скорее всего, будут работать и против омикрон-штамма.