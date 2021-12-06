В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2021 год, 6 декабря в одной из войсковых частей стартовал учебный курс на тему «Воздушные операции» с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне.

Как сообщили haqqin.az в Минобороны, на курсах, которые продолжатся до 9 декабря, проводится инструктаж по вопросам организации действий подразделений ВВС в соответствии со стандартами Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), обеспечения охраны, мер безопасности и т.д.