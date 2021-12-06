Синоптики рассказали о погоде в Баку и регионах

8 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.Ночью и утром местами будет туман и морось. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 8-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных местах будет туман. Юго-западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью от 1-6 градусов тепла, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью 3-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.