Что происходит в бакинской школе №282?

«Мать всем угрожает, обращаемся в полицию, она также оскорбляет полицию», - написал один из родителей. Этот же родитель сообщил, что подросток пришел в указанную школу из учреждения для трудных детей: «Брат этого ученика впоследствии совершил кражу, и в настоящее время дело расследует полиция. То есть семья сама по себе проблемная».

В полицию Сураханского района поступила жалоба на действия ученика седьмого класса средней школы №282 Баку. Родители сообщили, что ребенок носит в школу нож, угрожает одноклассникам, препятствует школьному процессу и оскорбляет девочек, снимая брюки прямо в классе. Хотя родители требовали отчислить подростка из школы, мать этого ученика категорически возражает.

Как сообщил начальник отдела пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев, в связи с распространенными в социальных сетях сообщениями о негативных действиях ученика школы №282 Сураханского района ведется расследование. В настоящее время в школе находятся должностные лица районного управления полиции. На месте выясняются все подробности взаимных жалоб сторон, представленных в полицию. Будут приняты все необходимые меры по устранению негативной ситуации.

В школе haqqin.az рассказали, что ученик 7-го класса (имя ученика не упоминается по соответствующим причинам) воспитывался в приюте и детском доме №2. В процессе обучения ученик ведет себя очень агрессивно, оскорбляя одноклассников и учителей нецензурными словами. Во время занятий наносит одноклассникам различные травмы. Когда классный руководитель и учителя призывают ученика к дисциплине, он в порыве злости наносит увечья и им. Мать ученика также психически неуравновешена. Так, 6 декабря около 10:00 она, как и неоднократно ранее, ворвалась в класс сына и попыталась провести видеосъемку с целью шантажа преподавателя. Школа немедленно проинформировала в связи с этим правоохранительные органы. Несмотря на попытки руководства школы, решить вопрос не удалось. Учиться в одном классе другим детям с учеником с психологической проблемой небезопасно. Наличие аналогичных проблем у родителя усложняет проблему.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, в настоящее время расследуется вопрос этого ученика. «С целью повышения психологической устойчивости детей проводятся различные мероприятия, постоянно проводится необходимая просветительская работа», - добавили в управлении.

Однако неэффективность и недостаточность всех этих «мер и необходимой просветительской работы» привели к тому, что подобные случаи встречаются и в других школах. По словам родителей, особенно среди старшеклассников выросло число склонных к криминальной субкультуре, ходят в школу с ножом, ведут себя как воры в законе.