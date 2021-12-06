Убивший жену бывший судья Ахмедов не согласен с решением суда
В Бакинском апелляционном суде будет рассмотрена жалоба бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены из огнестрельного оружия.
Как сообщает haqqin.az, судебный процесс назначен на 16 декабря. Уголовное дело находится в производстве судьи Эльмара Рагимова.
Отметим, что Ф.Ахмедов был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы. В своих показаниях осужденный заявил, что инцидент произошел в следствие неосторожности, а не намеренно. Ахмедов просит смягчить наказание.
Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве «Лаиш баглары» поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Фагана Ахмедова возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, и решением суда он был арестован.