Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей в мире. Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%.

- Что такое грипп?

- Грипп (инфлюэнца) - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Сезонный грипп ежегодно вызывает от 2 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250 тыс. смертей.

- Может ли грипп вызвать эпидемию?

- Структура вируса гриппа (H3N2), вызывающего заболевание, легко меняется и приспосабливается к новым условиям. Это объясняет, почему человек, переболев им однажды, заражается им снова и снова. Одной из крупнейших известных эпидемий гриппа в истории был испанский грипп («испанка») - масштабная пандемия, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год и унесшая в разы больше человеческих жизней, чем Первая мировая война. Самая последняя пандемия гриппа, начавшаяся в Мексике в 2009 году, была вызвана вирусом H1N1 («свиной грипп»).

- Каковы симптомы заболевания?

- Среди симптомов гриппа — внезапное повышение температуры, кашель, боль в горле, головная боль, насморк, боли в мышцах и суставах. Вирус гриппа размножается в верхних и нижних дыхательных путях и вызывает некроз клеток. После непродолжительного инкубационного периода повышается температура, что проявляется головной болью, слабостью, снижением аппетита. Боль чаще возникает в области лба, висков, темени, в области бровей, ресниц, а порой возникает в пояснице. Боли в суставах и мышцах делают заболевшего очень слабым. Температура поднимается выше 38°С и порой держится несколько дней. Грипп обычно начинается с першения в горле и насморка, появляется сухой кашель, а затем кашель с мокротой, воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), возможно изменение тембра голоса, при обследовании наблюдается сыпь на верхнем небе. Кашель сохраняется даже после понижения температуры. Помимо этого, наблюдаются боли в грудной клетке при кашле, иногда бывает даже боль в животе и жидкий стул.

- Как передается грипп?

- Грипп передается воздушно-капельным путем: при разговоре, кашле, чихании больного. Это происходит, когда капельки, образовавшиеся в результате кашля или чихания инфицированного человека, попадают в рот и нос находившихся рядом людей. По этой причине для предотвращения распространения вируса больной гриппом при кашле или чихании в обязательно порядке должен прикрывать рот, по возможности – одноразовым платком, если его нет – ладонями или локтевым сгибом. Помимо этого, гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа, поэтому больным гриппом следует регулярно мыть руки. При отсутствии доступа к воде и мылу рекомендуется использовать антисептики для рук.

- Когда следует делать прививки от гриппа?

- Сезонная эпидемия гриппа разражается каждый год. Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на период с октября по декабрь, и эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в апреле-мае. По этой причине кампании вакцинации против гриппа обычно проводятся в октябре. Однако лица из группы риска, в случае, если они не были вакцинированы, могут привиться до февраля.

- Насколько эффективна вакцина против гриппа?

- Вот уже более 60 лет, как во всем мире для иммунизации используются противогриппозные вакцины. Вакцинация защищает от более 70 процентов случаев гриппа и является лучшим способом предотвращения или минимизации тяжелых осложнений (например, от острой респираторной инфекции, затрагивающей легкие), которые могут возникнуть у лиц из группы высокого риска. В дополнение к вакцинации важно соблюдать правила гигиены рук и общие меры по охране здоровья (здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание и полноценный сон), а также держаться подальше от многолюдных мест и избегать контакта с больными людьми.