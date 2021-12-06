Спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил попавших в плен армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявив, что «этих пленных уже для меня не существует».

В сети появилось скандальное видео, в котором Ален Симонян в беседе с одним из журналистов говорит, что для него вопрос пленных закрыт.

Журналист: Например, могут ли наши пленные ждать еще два, три месяца?

Ален Симонян параллельно отвечает: Какова была цель этих пленных, этих людей, солдат?