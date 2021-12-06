Ален Симонян: Оставили оружие и сбежали. Они для меня не существуют Съемка скрытой камерой
Спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил попавших в плен армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявив, что «этих пленных уже для меня не существует».
В сети появилось скандальное видео, в котором Ален Симонян в беседе с одним из журналистов говорит, что для него вопрос пленных закрыт.
Журналист: Например, могут ли наши пленные ждать еще два, три месяца?
Ален Симонян параллельно отвечает: Какова была цель этих пленных, этих людей, солдат?
Журналист: Защитить родину.
Симонян: Родину…Извини, конечно, может сейчас выскажусь чуть неправильно, но я считаю, что этих пленных уже нет, для меня нет. Например, Израиль, когда террорист захватывает самолет, он не ведет переговоров с террористом, он сбивает этот самолет. А знаете, кто эти пленные, кто они?
Журналист: Хочу от вас услышать…
Симонян: Это люди, которые сложили оружие, сбежали и заблудились. Я не могу заявить об этом громко. Вас не интересует, почему родители этих пленных сейчас не активны?
Журналист: Меня это очень интересует.
Симонян: Потому что, поскольку эти люди знают, что речь о дезертирах, которые оставили оружие и сбежали, после чего оказались в плену.