Первая исламская страна отказалась от выходного в пятницу

Для мусульман пятница — священный день. Они верят, что в этот день Аллах создал Адама. Также в пятницу Адам вошёл в рай и был изгнан из него. Этот день считается праздничным для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, а рабочая неделя начинается с воскресенья.

Объединённые Арабские Эмираты первыми среди мусульманских государств отменили выходной день в пятницу, говорится в решении правительства страны, распространенном эмиратским агентством WAM.

Согласно информации, выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время - 4,5 часа: с 7.30 до 12 дня.

При этом время традиционной пятничной проповеди и молитвы переносится с 11.00 на 13.15 по местному времени. Работникам государственных учреждений в пятницу разрешается трудиться дистанционно.