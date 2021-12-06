Названа символическая сборная мира по футболу 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную мира 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим вратарем был назван Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ). В четверку защитников попали Алфонсо Дейвис («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Боннуччи («Ювентус») и Ашраф Хакими (ПСЖ). Тройку полузащитников составили Лионель Месси (ПСЖ), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Жоржиньо («Челси»). Среди нападающих отметили Роберта Левандовского («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Килиан Мбаппе (ПСЖ).