Полиция пресекла незаконную акцию протеста в центре Баку

Члены семей и родственники осужденных по «Тертерскому делу» сегодня пытались провести незаконную акцию протеста перед зданием Администрации президента с требованием пересмотра обвинений. Об этом говорится в заявлении МВД Азербайджана.

Акция была запланирована на 11:00. Участники протеста собрались у станции метро «Ичеришехер» и оттуда направились к Администрации президента. Однако усиленные наряды полиции и полка быстрого реагирования МВД преградили им путь.

Полицейские предложили двум представителям протестующих пройти к зданию Администрации президента. Однако оттуда их вернули обратно. Взяв у участников акции заявления, полицейские оттеснили их в вестибюль станции метро.