Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Чаганатом Чапагейном.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории создания и деятельности госкомитета, политике, проводимой государством по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, целенаправленных мерах, осуществляемых в течение почти тридцати лет для решения проблем этой категории людей.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики, а первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание решению образовательных, медицинских и других гуманитарных проблем этой категории людей. Государством принимаются важные меры для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, возможности дальнейшего расширения сотрудничества между государственным комитетом и Международным комитетом Красного Креста.

Чаганат Чапагейн поблагодарил за искреннюю встречу и подчеркнул, что ему нравится государственная политика в отношении беженцев и вынужденных переселенцев. Он отметил, что высоко ценит устойчивую занятость возвращающихся вынужденных переселенцев и создание важных социально-экономических условий для их проживания на этих территориях. Он заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений.

Затем гости ознакомились с условиями проживания вынужденных переселенцев в общежитии в поселке Локбатан Гарадагского района. В заключение они внимательно следили за условиями работы в учебно - производственном центре "Хары Бюльбюль", расположенном в жилом комплексе "Гобу Парк-3", построенном для вынужденных переселенцев.