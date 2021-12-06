Азербайджанский фильм в списке претендентов на «Оскар»
Полнометражный фильм азербайджанского кинорежиссера Руфата Гасанова «Остров внутри» (Daxildəki ada) официально вошел в список претендентов на премию «Оскар». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской киноакадемии.
Сообщается, что фильм вошел в число картин (лонг-лист), принятых к конкурсу на награду американских киноакадемиков в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Список из 15 основных претендентов на «Оскар» (шорт-лист) в этой категории объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля.
Отметим, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.