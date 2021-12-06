Азербайджанский фильм в списке претендентов на «Оскар»

Полнометражный фильм азербайджанского кинорежиссера Руфата Гасанова «Остров внутри» (Daxildəki ada) официально вошел в список претендентов на премию «Оскар». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской киноакадемии.

Сообщается, что фильм вошел в число картин (лонг-лист), принятых к конкурсу на награду американских киноакадемиков в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».