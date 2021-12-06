Прокурор потребовал для Вугара Сафарли 11 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании прокурор заявил, что обвинения, предъявленные подсудимым, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение. Гособвинитель потребовал признать Вугара Сафарли виновным по предъявленным обвинениям и приговорить к 11 годам лишения свободы, а также лишить его возможности занимать должности в госорганах в течение 3 лет по осовбождении.

Для обвиняемых по уголовному делу Надира Мамедова, Буньямина Исмаилова, Тельмана Таирова, Адалята Велиева, Намика Гаджиева прокурор потребовал по 7 лет лишения свободы каждому, а для Тамкина Халилова, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Бахтияра Фатуллаева - по 2 года.

На заседании было отмечено, что примененная в ходе судебного расследования мера пресечения в отношении обвиняемых в виде надзора полиции должна быть изменена на арест.

Прокурор также потребовал приговорить обвиняемую по уголовному делу Тахмину Ягубову к шести годам условно и удовлетворить гражданский иск, поданный Государственным комитетом по развитию СМИ в связи с ее уголовным делом.

Судебный процесс продолжится 14 декабря.