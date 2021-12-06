Китай обвинил США: «Им придется ответить...»

«США пытаются помешать проведению соревнований в Китае из-за идеологических предрассудков и слухов. Им придется ответить за решение объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай обвинил США в нарушении олимпийского духа из-за дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Чжао пообещал, что Китай ответит «решительными контрмерами», но не сообщил подробностей.

«Соединенным Штатам следует прекратить политизировать спорт и подрывать проведение Олимпиады словами и действиями, иначе это может повредить двустороннему диалогу и сотрудничеству в целом ряду важных областей и по международным и региональным вопросам», - добавил он.

Отметим, что в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года.