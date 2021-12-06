За что Шукюров убил отца? Семейная трагедия в Баку
13 февраля 2021 года в бакинском поселке Балаханы произошла семейная трагедия: 21-летний житель Агсуинского района Джахангир Шукюров убил своего отца.
Судебное расследование по данному уголовному делу завершилось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Обвиняемый Джахангир Шукюров в своих показаниях указал, что его отец был алкоголиком, всегда приходил домой пьяным, оскорблял их, часто избивал мать: «У нас в семье было четверо детей. Мой отец никогда не заботился о нас, не занимался нашим воспитанием. Моя мама устала от выходок отца и много раз уходила из дома».
Джахангир после пятого класса бросил учебу, чтобы прокормить семью. Вместе с братом он работал помощником оператора во дворцах торжеств: «Отец совершил ДТП, в результате которого погиб человек, из-за чего его арестовали. Я бросил школу и начал работать помощником оператора во дворцах торжеств. Мы жили у бабушки в Балаханах. После освобождения отца из тюрьмы мама помирилась с ним, и он снял дом в поселке Гарачухур, куда перевез нас».
По словам Шукюрова, отец после тюрьмы не стал отказываться от старых привычек, пил и избивал их: «У меня все увеличивалась ненависть к нему. Хотелось его убить...».
Всерьез задумав убить отца, Джахангир купил нож и спрятал его в трубе во дворе дома.
Он все надеялся, что ненависть к отцу стихнет. Но этого не произошло. Аморальное поведение отца еще больше подталкивало к идее убить его.
За три дня до убийства отец - Джаваншир Шукюрли, будучи пьяным, поссорился с другим сыном - Джавиданом. После скандала он выгнал обоих сыновей из дома.
«Я больше не мог этого выносить, хотел по заслугам ему ответить. Приехал домой около 20:00 и взял нож, который спрятал в трубе. Потом подошел к двери и нажал на звонок. Отец открыл дверь. Было видно, что он пьяный. Как только он вышел из ворот, я ударил его ножом в шею. «Я же твой отец», - сказал он. Я проигнорировал его слова и нанес удары по голове и шее. После пяти-шести ударов он потерял сознание. Убедившись, что он умер, я ушел оттуда...», - признается Джахангир.
Вернувшись в дом бабушки после убийства отца, Джахангир сказал членам семьи, что убил отца. Они посоветовали ему сдаться полиции.
Приговором суда Джахангир Шукюров приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.