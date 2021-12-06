Обвиняемый Джахангир Шукюров в своих показаниях указал, что его отец был алкоголиком, всегда приходил домой пьяным, оскорблял их, часто избивал мать: «У нас в семье было четверо детей. Мой отец никогда не заботился о нас, не занимался нашим воспитанием. Моя мама устала от выходок отца и много раз уходила из дома».

Джахангир после пятого класса бросил учебу, чтобы прокормить семью. Вместе с братом он работал помощником оператора во дворцах торжеств: «Отец совершил ДТП, в результате которого погиб человек, из-за чего его арестовали. Я бросил школу и начал работать помощником оператора во дворцах торжеств. Мы жили у бабушки в Балаханах. После освобождения отца из тюрьмы мама помирилась с ним, и он снял дом в поселке Гарачухур, куда перевез нас».

По словам Шукюрова, отец после тюрьмы не стал отказываться от старых привычек, пил и избивал их: «У меня все увеличивалась ненависть к нему. Хотелось его убить...».

Всерьез задумав убить отца, Джахангир купил нож и спрятал его в трубе во дворе дома.

Он все надеялся, что ненависть к отцу стихнет. Но этого не произошло. Аморальное поведение отца еще больше подталкивало к идее убить его.