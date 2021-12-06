Назван лучший сценарий века
Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.
Фильмом с лучшим сценарием признали «Прочь» Джордана Пила. На втором месте — картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.
В первую десятку также вошли ленты «Паразиты», «Старикам тут не место», «Лунный свет», «Нефть», «Бесславные ублюдки», «Почти знаменит» и «Помни».
Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы «Касабланка», «Крестный отец» и «Китайский квартал».