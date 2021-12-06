Ученые, используя анионообменную установку, извлекли из порошка Monostroma nitidum рамнансульфат и очистили его. Затем выполнили детальный химический анализ полученного вещества с помощью ядерно-резонансной магнитной спектроскопии.

Эти водоросли выращивают в Восточной Азии и Южной Америке для получения оберток для суши.

Ученые надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе.

Рамнансульфат — полисахарид, содержащийся в водорослях Monostroma nitidum, используемый для заворачивания суши — эффективно подавляет коронавирус, говорится в исследовании американских биологов, результаты которых опубликованы в журнале Marine Drugs.

“Для оценки кинетики связывания рамнансульфата с RBD коронавируса, как исходного уханьского варианта, так и дельта-штамма, применили метод поверхностного плазмонного резонанса. Кроме того, исследователи сравнили сродство к RBD рамнансульфата и другого полисахарида — гепарина, при различных концентрациях веществ”, - указывается в данных исследования.

По итогам результатов установлено, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток, ингибирует процессы транскрипции и трансляции.

Авторы считают, что рамнансульфат наравне с гепарином и, возможно, другими полисахаридами, может стать мощным инструментом против COVID-19.

Ранее было установлено, что полисахариды Monostroma nitidum эффективно действуют как профилактическое средство против вирусной инфекции японского энцефалита.