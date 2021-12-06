Раиси: санкции нипочем, продажа нефти растет

Несмотря на угрозы и санкции, продажа нефти находится на хорошем уровне и показатели экспорта нефти и конденсата выше прежнего. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси на церемонии Дня студента в Технологическом университете имени Шарифа в Тегеране, передает ИРНА.

«Мы не позволим какой-либо государственной компании импортировать товары, которые аналогичным образом производятся в стране с надлежащим качеством», - отметил президент. Он также подчеркнул, что правительство поддерживает производство отечественных товаров.

Раиси упомянул некоторые попытки поднять обменный курс одновременно с переговорами в Вене и усилия по отмене жестких санкций: «Мы не привязываем к переговорам экономику и доходы народа. Некоторые люди внутри страны и некоторые за границей стремятся поднять цены на валюту в киберпространстве и в реальной жизни».

Раиси заверил, что валютные ресурсы в стране находятся на хорошем уровне.