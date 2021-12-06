Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, находится в неадекватном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что стрелок приехал в МФЦ «Рязанский» на велосипеде с мотором, несмотря на снегопад и гололедицу. Помимо оружия у преступника была сумка с проводами, где предположительно могло находиться взрывное устройство. В настоящий момент на месте происшествия работают саперы.

По предварительным данным, стрельба началась после первой же просьбы к посетителю надеть маску. Задержанный Сергей Глазов отказался её надевать и выстрелил в администратора и в охранника. Раненный в руку охранник побежал на второй этаж здания и призвал сотрудников прятаться в кабинетах.

*** 16:56

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, передает Интерфакс.

По предварительным данным, мужчина с пистолетом зашел в МФЦ «Рязанский» и открыл стрельбу.

Как передает РИА Новости, в результате инцидента два человека погибли, трое, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.

Открывший стрельбу был задержан силовиками, им является 45-летний житель Москвы.