В парламенте Армении снова драка: избили дашнаков видео
В рабочем кабинете вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна произошла драка с участием членов правящей фракции «Гражданский договор» Ваагна Алексаняна, Армена Хачатряна и Грачьи Акопяна, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что страсти накалились во время срочного обсуждения на закрытом заседании Национального собрания вопроса об армянских диверсантах.
В частности, в ходе потасовки были избиты представители молодежного крыла армянской фракции «Дашнакцутюн» (АРФД). А больше всех досталось Герасиму Варданяну.