Эрдоган выступил перед турецкими военными в Дохе

Турция выступает против любого витка эскалации в Персидском заливе. Об этом, как передает Anadolu, выступая в штабе совместного военного контингента Турции и Катара в Дохе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция и Катар придают большое значение спокойствию и процветанию в регионе Персидского залива. «Все народы Персидского залива вне зависимости от своего происхождения и вероисповедания - наши братья», - сказал он.

Турецкий лидер при этом дал высокую оценку позиции руководства Катара, который активно поддерживает Турцию перед лицом всевозможных вызовов.