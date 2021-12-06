Эрдоган выступил перед турецкими военными в Дохе
Турция выступает против любого витка эскалации в Персидском заливе. Об этом, как передает Anadolu, выступая в штабе совместного военного контингента Турции и Катара в Дохе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, Турция и Катар придают большое значение спокойствию и процветанию в регионе Персидского залива. «Все народы Персидского залива вне зависимости от своего происхождения и вероисповедания - наши братья», - сказал он.
Турецкий лидер при этом дал высокую оценку позиции руководства Катара, который активно поддерживает Турцию перед лицом всевозможных вызовов.
Доха первой из арабских стран осудила попытку переворота 15 июля 2016 года, а в последующем поддержала Турцию на фоне манипуляций на валютных рынках, подчеркнул Эрдоган.
«Анкара также всегда поддерживала справедливую позицию Катара, в том числе на фоне попыток блокады Дохи. Безопасность и стабильность в Катаре и Турции равноценны для Анкары», - отметил он.
В ходе своего выступления Эрдоган добавил, что официальная Доха на самом высоком уровне поддерживает деятельность турецкой военной базы в Катаре. «Я горжусь вашей миссией в Катаре. Вы достойно представляете флаг нашей страны в дружественном Катаре», - сказал он, обращаясь к турецким военным.