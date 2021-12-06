Дорожная полиция об ограничении движения на дороге Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги

В последние дни сотрудники дорожной полиции по утрам ограничивают движение автомобилей на дороге Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги (Сабунчинский мост) в Баку, что приводит к пробкам. Об этом говорят водители, которые ежедневно пользуются этой дорогой, пишет Trend.

Проблему прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции г. Баку Вагиф Асадов.

"Выезжая с автомобильной дороги Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги на проспект Гейдара Алиева, водители вынуждены стоять 15-20 минут. Только в рабочие дни - утром с понедельника по пятницу, то есть в часы пик, образуется плотный транспортный поток в направлении станции метро "Кероглу", что приводит к пробкам. Поэтому сотрудники дорожной полиции регулируют движение. Если не обеспечивать поочередный пропуск машин, то автомобили будут часами стоять в пробке в направлении станции метро "Кероглу", возникнет коллапс. Поэтому причин для беспокойства нет", - сказал Асадов.