Нурсултан Назарбаев Оливеру Стоуну: «США должны аплодировать России в Карабахе»

Россия помогла установить мир в Карабахе, США должны аплодировать этому, а не критиковать ее шаги. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мир между Азербайджаном и Арменией помогла установить Россия. Вместо того чтобы аплодировать России, Соединенные Штаты начинают критиковать", - заявил Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в фильм "Казах. История золотого человека" (Qazaq. History of The Golden Man), сообщает ТАСС.

По словам первого президента Казахстана, говорить о том, что Россия плохая, стало для многих навязчивой идеей. "Что за мировая политика, я не знаю", - признал Назарбаев.